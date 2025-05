🔥 Les essentiels de cette actualité L’Iran accélère son programme nucléaire, rendant la menace de la bombe plus imminente . Découvrez comment la politique de Trump a influencé cette situation.

. Les leçons du passé et les défis actuels : peut-on encore empêcher l’Iran de développer l’arme nucléaire ? Plongez dans l’analyse des négociations en cours.

La vérité, on a beau nous le cacher, c’est que l’Iran est aujourd’hui bien plus proche de développer l’arme nucléaire qu’avant l’effondrement de l’accord JCPOA. Les conséquences de la politique de « pression maximale » mise en place durant le premier mandat de Trump ont persisté sous Biden, qui s’est contenté de tentatives diplomatiques superficielles n’ayant mené à rien de concret.

Pendant ce temps-là, l’Iran a accéléré comme jamais ses activités d’enrichissement d’uranium. On ne nous en parle pas assez dans les médias mainstream, mais c’est pourtant une réalité flagrante – les Iraniens ont mis les bouchées doubles pendant que nos dirigeants tergiversaient.

Et comme si ça ne suffisait pas, les groupes soutenus par Téhéran au Liban, en Irak et au Yémen n’ont cessé de provoquer des affrontements avec les forces américaines et leurs alliés. Ces conflits par procuration ne font qu’aggraver une situation déjà explosive, pendant que nos élites font semblant de s’indigner pour la forme.

Un tournant diplomatique sous Trump

Steve Witkoff, source

Au début de son second mandat chahuté, Trump tend la main à l’Iran. Samedi, son émissaire spécial Steve Witkoff, un promoteur immobilier qui en connaît un rayon, va diriger une délégation américaine pour rencontrer des responsables iraniens à Mascate, capitale d’Oman.

Les Américains parlent de pourparlers « directs » tandis que les Iraniens, histoire de sauver la face, insistent sur leur caractère « indirect ». Les objectifs restent modestes. Trump a quand même clairement fait savoir qu’il voulait éviter une escalade militaire et concocter un nouvel accord avec Téhéran.

Loin des médias mainstream qui tentent de le dépeindre comme un va-t-en-guerre imprévisible, le président américain montre encore une fois qu’il privilégie la diplomatie aux conflits. Les élites de Washington n’apprécient guère cette approche pragmatique qui court-circuite leurs plans belliqueux habituels.

Le changement de ton de Trump

Le ton adopté par Trump marque un sérieux revirement par rapport à son premier mandat. Y’avait de quoi être inquiet à l’époque ! Entouré de va-t-en-guerre anti-Iran dans son Cabinet, il passait son temps à jouer les gros bras face à Téhéran. On se souvient tous de l’élimination de ce général iranien, Qasem Soleimani, qu’il avait personnellement autorisée.

Mais aujourd’hui, le vent a tourné. Finie la posture agressive permanente.

« Je n’en demande pas beaucoup… mais ils ne peuvent pas avoir d’arme nucléaire », a-t-il simplement déclaré aux journalistes cette semaine.

Ce changement d’attitude n’est pas anodin. Contrairement aux médias mainstream qui nous abreuvent de caricatures sur un Trump belliqueux, on découvre un homme capable de nuance et de pragmatisme. Typique de ces personnalités politiques qu’on nous présente toujours sous un angle déformé pour manipuler l’opinion.

Les leçons tirées par Trump

Difficile de ne pas y voir un signe que Trump a tiré les leçons de certaines erreurs de son premier mandat. Alors que la plupart des dirigeants occidentaux s’enfoncent dans leurs positions dogmatiques, lui semble capable d’ajuster sa stratégie. Une qualité rare à l’heure où tant de nos « élites » s’obstinent dans des politiques désastreuses sans jamais se remettre en question.

Les Américains l’ont bien compris en le réélisant. Espérons que cette approche plus mesurée sur le dossier iranien annonce d’autres évolutions positives. Tout ce qu’on peut souhaiter, c’est qu’il tienne bon face aux pressions du « deep state » et des néoconservateurs qui ne demandent qu’à relancer les conflits au Moyen-Orient.

Les officiels iraniens changent désormais leur fusil d’épaule. Cette semaine, les autorités ont formellement réprimandé un journal d’extrême-droite pour avoir publié une tribune prédisant l’assassinat de Trump – un geste inhabituel venant d’un régime qui baigne depuis des décennies dans la rhétorique anti-américaine.

Les signes de détente de l’Iran

Mardi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a publié une tribune dans lequel son langage était clairement calibré pour les oreilles de Trump. Il y critiquait l’échec des précédentes négociations, mettant en cause « le manque de réelle détermination » de Biden.

Seyed Abbas Araghchi, source

Le ministre a aussi fait miroiter une « opportunité d’un trillion de dollars » qui attendrait les entreprises américaines en Iran si la diplomatie réussissait.

Derrière cette main tendue soudaine, difficile de ne pas voir un calcul stratégique. L’Iran, étouffé par les sanctions économiques, cherche une porte de sortie. Et contrairement aux médias traditionnels qui nous présentent Trump comme un danger pour la paix mondiale, il semble bien que certains pays, pourtant supposément hostiles, voient en lui un interlocuteur plus pragmatique que l’administration précédente.

Selon Alex Vatanka, expert de l’Iran au Middle East Institute (un think tank basé à Washington), les récentes ouvertures dans la tribune d’Araghchi révèlent la position fragile d’un régime iranien acculé. Un pays qui fait face à des soulèvements populaires sans précédent et qui cherche désespérément à éviter des frappes militaires américaines ou israéliennes sur ses infrastructures vitales.

« Ça vous montre que l’Iran est dans une position inconfortable », dit -il.

Et d’ajouter que l’objectif implicite de cette tribune était de « chuchoter » à Trump « qu’on vous respecte d’une façon dont on n’a jamais respecté Biden. »

Cette analyse colle parfaitement à la stratégie iranienne qui, dos au mur, tente de jouer ses dernières cartes. Le régime des mollahs, affaibli par des années de sanctions et par la colère grandissante de sa propre population, espère visiblement trouver en Trump un interlocuteur plus réceptif.

Cette posture iranienne n’est pas sans rappeler celle d’autres régimes qui, confrontés à des difficultés internes majeures, cherchent à l’international des alliances de circonstance. Une tactique de survie classique pour une théocratie qui n’a plus grand-chose à perdre.

Le revirement de Téhéran face à Trump

Ce revirement spectaculaire vis-à-vis de Trump – autrefois diabolisé par Téhéran – témoigne de l’urgence de la situation. L’Iran semble prêt à avaler des couleuvres rhétoriques pour éviter l’effondrement total de son économie ou, pire encore, une confrontation militaire qu’il ne pourrait pas gagner.

La Maison Blanche semble pressée d’agir contre Téhéran. Le mécanisme de « snapback » qui permet de réactiver les sanctions de l’ONU contre l’Iran expire cette année. Trump, malgré ses menaces ponctuelles de frappes militaires, cherche probablement à montrer des avancées diplomatiques concrètes avant son voyage prévu au Moyen-Orient le mois prochain.

Des sources confirment que l’administration américaine fait face à un dilemme: maintenir la pression maximale sur le régime iranien tout en évitant une escalade militaire coûteuse qu’aucun contribuable américain ne souhaite financer.

Washington n’a certainement pas oublié les leçons de l’Irak et de l’Afghanistan. Les élites américaines préfèrent, comme d’habitude, agir dans l’ombre plutôt que d’assumer ouvertement leurs véritables intentions dans la région.

La stratégie de Trump et ses limites

Trump, contrairement à certains faucons qui l’entourent, semble privilégier une approche plus pragmatique. Il veut des résultats tangibles à présenter à ses électeurs, pas une nouvelle guerre interminable qui drainerait encore plus les ressources américaines vers l’étranger au détriment des citoyens ordinaires.

Reste à voir si cette urgence diplomatique traduit une réelle volonté de paix ou simplement une manœuvre électorale. Les Iraniens, rompus aux doubles discours occidentaux, ne se laisseront pas facilement impressionner.

Dans un entretien accordé à Tucker Carlson, Witkoff a exposé sa vision de la future politique de Trump envers l’Iran :

« Je pense qu’il souhaite traiter avec l’Iran avec respect », a-t-il déclaré. « Il veut bâtir une relation de confiance avec eux si c’est possible. C’est la directive qu’il donnera à son administration. Et avec un peu de chance, les Iraniens y répondront positivement.«

Les défis des négociations avec l’Iran

Trump reste flou sur ses attentes pour un nouveau pacte avec l’Iran. Pas question de revenir aux restrictions de l’accord précédent – le JCPOA – vu les progrès nucléaires iraniens et, avouons-le, l’ego du magnat. Et franchement, imaginer un accord plus ambitieux qui toucherait à la politique étrangère iranienne ou à leurs armements relève du fantasme pur.

Les négociations s’annoncent corsées. D’un côté, Téhéran qui a profité de l’absence américaine pour booster son programme nucléaire sans trop se soucier des regards extérieurs. De l’autre, Trump qui doit ménager sa base électorale tout en évitant de passer pour faible face au régime des mollahs.

Le diable se cache dans les détails. Sans véritables sanctions économiques qui mordent, pourquoi l’Iran accepterait-il de céder quoi que ce soit ? Les précédentes restrictions ont été balayées d’un revers de main quand Washington a claqué la porte en 2018. À l’époque, le président américain jurait déjà qu’il obtiendrait « un meilleur accord ». On attend toujours.

Les perspectives de démantèlement nucléaire

À Washington, certains faucons dont Michael Waltz, conseiller à la sécurité nationale de Trump, évoquent sans gêne le « démantèlement complet » du programme nucléaire iranien. Une approche que des analystes comparent au « modèle libyen » – faisant référence à la décision de Kadhafi d’éliminer son programme d’armes nucléaires en 2003.

Cette comparaison a de quoi faire frémir. Rappelons-nous ce qui s’est passé: privé de son pouvoir de dissuasion nucléaire, Kadhafi s’est retrouvé sans défense face à l’intervention militaire occidentale qui l’a finalement renversé en 2011. Une fin tragique qui devrait faire réfléchir les stratèges américains.

C’est toujours la même chanson avec l’establishment américain. Ils poussent les autres pays à se désarmer pendant qu’eux-mêmes conservent un arsenal capable de détruire plusieurs fois la planète. Cette hypocrisie flagrante n’est pas différente de celle qu’on observe ailleurs dans leur politique étrangère.

La vérité, c’est que l’Iran a tiré les leçons du cas libyen. Pourquoi abandonneraient-ils leur principal moyen de dissuasion quand l’histoire montre clairement ce qui arrive aux pays qui renoncent à leur protection?

Les complexités techniques des négociations

« À mon avis, ces négociations ont plus de chances d’aboutir si elles restent ciblées sur des objectifs précis », explique Vatanka. « Mais si on commence à parler d’un démantèlement façon Libye, politiquement, c’est impossible pour ce régime d’accepter ça. »

Le diable se cache dans les détails, et l’équipe de Trump manque cruellement d’experts pour négocier avec l’Iran. Ça me frappe chaque fois que j’observe ces tractations internationales : on ne parle pas simplement d’un montant à négocier ou d’un accord général, mais de questions hyper-techniques.

« Vous n’êtes pas en train de négocier un prix final ou un grand accord, mais des questions hautement techniques comme les niveaux d’enrichissement d’uranium, les spécifications des centrifugeuses et les régimes d’inspection », a expliqué Karim Sadjadpour, analyste iranien à la Fondation Carnegie pour la paix internationale.

Entre dire que « l’Iran ne peut pas avoir d’arme nucléaire » et exiger que « le programme nucléaire iranien soit démantelé » comme celui de la Libye, il y a un monde de différence ! Les Américains semblent naviguer à vue, sans boussole ni carte.

Le risque ? Que les Américains, sans expertise claire ni objectif défini, se fassent rouler dans la farine par une délégation iranienne qui maîtrise parfaitement son sujet et sait exactement où elle veut aller. Comme d’habitude, nos « élites » occidentales risquent de se faire mener en bateau par des adversaires mieux préparés qu’eux.

Les conséquences potentielles de l’échec des négociations

Selon Ali Vaez du International Crisis Group, l’avenir des tensions nucléaires avec l’Iran repose sur un équilibre fragile.

« Si les deux camps trouvent un terrain d’entente sur l’ampleur acceptable du programme nucléaire iranien et sur les limites des futures négociations, ils pourraient engager des discussions plus structurées, techniques – et directes », affirme l’expert.

Mais ne nous berçons pas d’illusions. Si les pourparlers s’effondrent et que de nouvelles sanctions tombent sur Téhéran, nous risquons de voir l’Iran claquer la porte du Traité de non-prolifération nucléaire de l’ONU. Une décision qui anéantirait tout contrôle extérieur sur ses activités atomiques.

Le spectre d’une intervention militaire plane déjà.

« On ignore quel serait précisément l’élément déclencheur d’une action militaire israélienne ou américaine, mais si la diplomatie échoue, Trump a laissé entendre que bombarder les installations nucléaires iraniennes est l’option ‘évidente' », écrit Vaez.

Face à cette escalade potentielle, difficile de ne pas s’interroger sur les véritables intentions de Washington. S’agit-il vraiment de sécurité internationale ou d’un nouveau prétexte pour justifier une intervention armée au Moyen-Orient? Nos dirigeants ont si souvent orchestré des guerres lointaines pendant qu’ils négligeaient les problèmes quotidiens de leurs propres citoyens.

Comme toujours, ce sont les peuples ordinaires qui paieront le prix fort des jeux géopolitiques de nos élites. Qu’il s’agisse des Iraniens sous sanctions ou des contribuables occidentaux finançant une nouvelle aventure militaire coûteuse.

La menace nucléaire iranienne pour les États-Unis devient une réalité concrète. L’échec des tentatives diplomatiques passées et l’approche hésitante de l’Occident laissent le champ libre à Téhéran pour franchir un seuil critique. Si des décisions fermes ne sont pas prises rapidement, le monde devra faire face à un nouvel acteur nucléaire dans une région déjà instable.