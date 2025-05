🔥 Les essentiels de cette actualité Les remboursements des lunettes et appareils auditifs espacés de 3 à 5 ans , un coup dur pour les cotisants de longue date.

, un coup dur pour les cotisants de longue date. Certaines minorités bénéficient de traitements privilégiés, comme les soins transgenres remboursés à 100% .

. L’Aide médicale d’État permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier de soins complets, sans avoir cotisé .

. Le système de santé fracture les classes moyennes et retraités, rationalisant les dépenses au détriment des cotisants.

Les dernières annonces de la Mutualité française révèlent un basculement profond dans les priorités sanitaires du pays. Les remboursements des lunettes et des appareils auditifs seront désormais espacés de trois et cinq ans respectivement. Une mesure censée rationaliser les dépenses, mais qui frappe en plein visage les cotisants de longue date, ces travailleurs français qui ont financé le système de santé pendant des décennies. Pendant ce temps, d’autres populations continuent de bénéficier d’un accès total, immédiat et sans condition à des prestations de santé de plus en plus coûteuses.

Cette décision de la Mutualité française marque un tournant majeur dans la politique de remboursement des lunettes et des appareils auditifs.

Un désengagement brutal des mutuelles envers les cotisants

La Mutualité française, qui regroupe la majorité des organismes complémentaires santé, a confirmé son intention de réduire ses remboursements sur plusieurs postes essentiels. Les lunettes, jusqu’ici renouvelées tous les deux ans, ne seront prises en charge qu’à partir de trois ans. Pour les appareils auditifs, le délai grimpe à cinq ans, contre quatre précédemment. Ces coupes ne sont pas anecdotiques : elles représentent une perte de confort de vie pour des millions de retraités, d’actifs et de familles qui dépendent de ces dispositifs pour voir et entendre correctement.

Les montures, auparavant remboursées à hauteur de 100 euros, tomberaient à seulement 30 euros. Officiellement, il s’agit de renforcer la viabilité des « contrats responsables », ces formules fiscalement avantageuses que l’État promeut. Mais dans les faits, les prestations reculent et le reste à charge augmente. Le message est clair : moins de remboursements pour ceux qui ont toujours contribué, sous couvert de rigueur budgétaire.

Privilèges intouchables pour certaines minorités

Alors que les cotisants voient leurs prestations rabotées, certaines catégories bénéficient d’un traitement privilégié. C’est le cas des personnes transgenres, dont les traitements hormonaux et les opérations liées à la transition sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie, sans limitation de durée. Il ne s’agit pas ici de contester le droit aux soins, mais de constater une asymétrie flagrante dans les priorités du système.

Un retraité devra attendre cinq ans pour changer d’appareil auditif, mais un traitement hormonal lourd sera intégralement remboursé pendant des décennies. Cette logique de prise en charge à géométrie variable crée une fracture de plus en plus visible dans la population : les efforts sont exigés des uns, pendant que d’autres voient leur parcours médical entièrement soutenu, souvent sans contribution préalable au système.

L’AME : le symbole d’un déséquilibre structurel

Autre dispositif révélateur : l’Aide médicale d’État (AME). Ce mécanisme permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’une couverture santé complète après seulement trois mois de présence sur le territoire, et ce, sans jamais avoir cotisé. Ils accèdent ainsi gratuitement à l’ensemble des soins remboursables par la Sécurité sociale, dans la limite des tarifs conventionnés.

L’AME coûte environ un milliard d’euros par an à l’État. Si cette dépense ne représente qu’une part infime du budget total de la santé, son impact symbolique est majeur. Pour de nombreux Français, voir leurs propres remboursements diminuer pendant que l’on finance sans contrepartie les soins d’individus récemment arrivés sur le territoire est inacceptable. Cette situation nourrit un sentiment d’abandon et d’injustice chez ceux qui ont contribué toute leur vie au financement de l’État-providence.

Un système de santé qui fracture au lieu de protéger

Les décisions récentes ne sont pas isolées. Elles s’inscrivent dans une tendance lourde : la transformation silencieuse du système de santé en une machine à exclure les classes moyennes et les retraités. Les mutuelles, censées compléter l’effort national, deviennent des outils de tri. Le remboursement des soins dentaires et auditifs est comprimé, les prestations optiques dévalorisées, les produits d’hygiène exclus du panier de soins.

Derrière cette logique de rationalisation se cache une idéologie perverse : faire porter l’effort d’austérité aux mêmes, ceux qui ne manifestent pas, ne bloquent pas les rues, mais qui paient sans jamais faillir. Pendant ce temps, les nouveaux arrivants bénéficient de soins dès leur entrée sur le territoire, et les minorités organisées imposent des prestations intégrales à leur mesure. Cette France à deux vitesses n’est plus une crainte, c’est une réalité.

Quand les chiffres dévoilent l’hypocrisie

Les statistiques officielles confirment l’accélération du déséquilibre. Entre 2019 et 2023, la dépense courante de santé au sens international (DCSI) a bondi de 20 %, pour atteindre 11,5 % du PIB. Cette progression rapide s’explique en partie par le vieillissement de la population, mais aussi par l’extension continue des prises en charge à des publics non cotisants. Or, plutôt que de cibler les coûts superflus ou les gaspillages administratifs, l’État préfère rogner sur les soins des cotisants.

Les représentants des mutuelles prétendent qu’avec ces mesures, les cotisations baisseraient de « 20 à 25 % ». Mais personne n’est dupe. Ce sont les prestations qui fondent, pas les prix. Le citoyen paiera toujours autant, mais recevra moins. Et pendant ce temps, les priorités restent centrées sur les minorités hyper-médiatisées et les populations récemment arrivées.

Un système de santé qui oublie ceux qui le financent n’a plus de légitimité. Face à cette injustice systémique, il est urgent d’ouvrir les yeux sur la logique de déconstruction sociale à l’œuvre. Peut-être est-il temps de reprendre le contrôle de sa santé et de son avenir : mieux vaut parfois placer soi-même l’équivalent des cotisations dans son épargne que de continuer à financer des mutuelles qui vous abandonnent au moment où vous avez le plus besoin d’elles.