Mike est allé pour vous au meeting (vide) de soutien à Marine Le Pen

, mais peine à convaincre au-delà de ses militants. À peine 2 000 personnes ont répondu à l’appel à la mobilisation, révélant un essoufflement profond de la dynamique populaire autour du parti.

de la dynamique populaire autour du parti. Le RN, autrefois antisystème, est désormais intégré au fonctionnement des institutions, devenant une alternance contrôlée sans bouleversement.

Une riposte politique sous tension

Le Rassemblement National a réagi avec une vigueur calculée à la condamnation de Marine Le Pen à cinq ans d’inégibilité, dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires européens. La ligne du parti a été immédiatement claire : il ne s’agit pas d’une simple décision judiciaire, mais d’un acte de guerre politique. En dénonçant une justice « aux ordres », le RN tente de transformer cette sanction judiciaire en outil de mobilisation. Jordan Bardella, président du parti, a pris le relais médiatique, affirmant que cette condamnation représentait une attaque directe contre la démocratie. La stratégie est limpide : faire de Marine Le Pen une martyre du système.

Mais cette stratégie peine à convaincre au-delà du cercle des convaincus. Si la base militante est restée soudée, aucun raz-de-marée populaire n’a suivi les appels du RN. Le récit d’une « persécution politique » rencontre ses limites dans une opinion publique lassée des scandales à répétition. L’effet de sidération attendu n’a pas eu lieu. Pire : en maintenant un discours uniquement centré sur l’ »injustice », le RN a donné l’image d’un parti incapable de proposer une vision politique claire, prisonnier de ses affaires judiciaires.

Le discours victimaire ne suffit plus à masquer les contradictions internes. Le RN se heurte à une réalité politique brutale : en assumant d’être une force d’alternance crédible, il ne peut plus se réfugier dans l’indignation permanente. La gestion de cette crise judiciaire révèle les limites d’un appareil politique encore trop dépendant d’une figure unique, sans structure idéologique suffisamment solide pour tenir seul. Cette affaire a mis à nu la fragilité stratégique du parti.

Une mobilisation révélatrice d’un essoufflement

L’appel à la mobilisation populaire, lancé dans la foulée de la condamnation de Marine Le Pen, a tourné au fiasco. À peine 2 000 personnes ont répondu présentes à Paris, malgré une campagne d’ampleur sur les réseaux sociaux et des relais militants mobilisés dans toute la France. Ce chiffre est accablant pour un parti qui prétend rassembler des millions de Français. Ce désintérêt massif démontre une chose : le RN ne parvient plus à incarner une cause fédératrice.

Cette faible mobilisation confirme un essoufflement profond de la dynamique populaire autour du parti. Là où, il y a encore quelques années, les électeurs se pressaient pour défendre « la France des oubliés », ils semblent aujourd’hui distants, voire indifférents. Le soutien au RN devient passif, consumériste, sans engagement militant. La colère existe toujours dans le pays, mais elle ne trouve plus son exutoire dans les mobilisations encadrées par le RN. En se recentrant sur une image de parti de gouvernement, le RN a perdu sa capacité de subversion qui faisait sa force.

Cet affaissement militant révèle une vérité plus dérangeante : l’électorat RN est devenu spectateur. Habitué aux scandales et aux coups de théâtre, il ne réagit plus. Le pari du « tous pour Marine » a été usé jusqu’à la corde. La stratégie de victimisation, si longtemps efficace, ne fonctionne plus. Cette absence de réponse populaire n’est pas anecdotique : elle acte la fin d’un cycle politique. Le RN ne fait plus peur, mais il ne fait plus rêver non plus.

Le RN, un parti désormais intégré au système

Le RN se présente toujours comme la grande force d’opposition au système, mais les faits racontent une toute autre histoire. Dans les faits, le parti s’inscrit désormais dans le fonctionnement normal des institutions. À l’Assemblée nationale, il vote régulièrement avec la majorité présidentielle sur des textes économiques ou sécuritaires. Son groupe parlementaire, loin d’être un bastion de résistance, participe activement à la vie parlementaire sans jamais proposer de rupture sérieuse. Cette intégration est flagrante : le RN n’est plus en guerre contre le système, il en est devenu une composante utile.

Cette normalisation ne s’est pas faite sans conséquence. Une partie de la base militante, initialement attirée par un discours de rupture, ne s’y retrouve plus. Les débats internes sont étouffés, la parole critique marginalisée, et les figures dissidentes poussées vers la sortie. Le RN, sous couvert de stratégie électorale, s’est vidé de sa substance révolutionnaire. Il ne remet plus en cause les fondements économiques ou institutionnels du pouvoir. Il aspire seulement à les occuper.

Ce glissement vers un « système bis » n’a pas échappé à une partie de l’opinion. Le RN continue de critiquer l’Union européenne, l’immigration ou l’insécurité, mais dans les faits, il valide les grandes orientations libérales du régime. Sa proximité avec certains réseaux médiatiques, son silence sur les questions financières sensibles, et sa gestion lisse de l’appareil politique témoignent de sa transformation. Le Rassemblement National n’est plus un parti antisystème. Il est devenu l’alternance contrôlée, le garant d’un changement sans bouleversement.