🔥 Les essentiels de cette actualité Big Pharma utilise le Conseil de l’Ordre pour éliminer les médecins dissidents et imposer une médecine sous contrôle.

et imposer une médecine sous contrôle. Les sanctions visent à décourager toute dissidence, transformant le soin en exercice bureaucratique soumis à validation industrielle .

. Big Pharma contrôle toutes les strates du système de santé, verrouillant la définition des bonnes pratiques médicales .

. Un dualisme émerge : soins standardisés pour la majorité, traitements personnalisés pour une élite, préparant un contrôle intégral du parcours de soins.

Le 13 avril à 12h30, Mike Borowski révèle comment Big Pharma, via le Conseil de l’Ordre, élimine les médecins dissidents pour imposer une médecine sous contrôle, réservée à une élite.

Comment Big Pharma utilise le Conseil de l’Ordre pour faire pression sur les médecins

La radiation du Pr Trouillas, la suspension du Dr Pamart, les menaces pesant sur le Dr Loridan et le Pr Humbert : ces exemples récents illustrent une offensive systématique contre les médecins indépendants. Leur tort ? Avoir défendu une autre vision du soin, hors des protocoles officiels imposés par les autorités sanitaires. Le Conseil de l’Ordre, loin de garantir la liberté thérapeutique, s’érige désormais en gardien d’une orthodoxie médicale dictée par les intérêts de l’industrie. Le verdict est sans appel : déviance égale sanction.

Les sanctions prononcées ne relèvent pas d’un souci déontologique, mais d’un véritable nettoyage idéologique. Tout médecin qui ose remettre en question la parole des agences de santé, critiquer les vaccins ou proposer des traitements alternatifs, se retrouve traîné devant des instances disciplinaires aux mains de réseaux alignés sur Big Pharma. Les décisions sont prises en vase clos, sans débat scientifique réel, sans contradiction, dans une logique de répression pure. Ce tribunal médical n’a plus rien de démocratique.

Loin de se limiter à quelques cas isolés, cette mécanique vise à décourager toute dissidence dans la profession. Chaque radiation devient un signal d’alarme pour les autres praticiens : restez dans les clous, ou vous serez broyés. La peur s’installe, les médecins se taisent. Le soin n’est plus qu’un exercice bureaucratique soumis à validation industrielle. La liberté médicale disparaît.

Big Pharma contrôle désormais toutes les strates du système de santé

Le pouvoir ne se limite plus à l’influence économique : Big Pharma s’est installé dans toutes les structures de décision. Les conseils de l’Ordre, les agences sanitaires, les comités d’experts sont peuplés d’individus formés, financés ou cooptés par l’industrie. Ces réseaux verrouillent la définition même de ce qu’est une « bonne pratique médicale ». Ce ne sont plus les résultats cliniques qui comptent, mais l’alignement sur les protocoles édictés depuis les sièges des laboratoires.

Le financement massif des formations continues, les subventions pour les associations de médecins, les partenariats avec les hôpitaux publics ont transformé le paysage médical. Les médecins sont devenus des relais commerciaux, les hôpitaux des vitrines pour les essais cliniques privés. Même les universités de médecine ne sont plus à l’abri : les cursus sont adaptés pour former des prescripteurs dociles, pas des soignants autonomes. Le dogme scientifique est remplacé par une logique de produit.

Chaque initiative alternative, chaque approche thérapeutique non validée par les grands laboratoires est immédiatement disqualifiée comme « non scientifique ». Ce qui n’est pas breveté est qualifié de « charlatanisme ». L’appareil réglementaire — de l’ANSM au Haut Conseil de santé publique — joue son rôle de garde-frontière. Ce verrouillage total interdit toute innovation thérapeutique non contrôlée. La science est confisquée.

Médecins sous pression, patients sous contrôle : le nouveau visage de la santé pilotée par Big Pharma

Ce système ne vise pas seulement à maximiser les profits de l’industrie : il établit une sélection par la santé. Tandis que la majorité de la population est soumise à un parcours médical standardisé, basé sur les directives de Big Pharma, une élite discrète accède à des soins sur mesure, intégrant prévention, médecines alternatives, et traitements personnalisés. Il ne s’agit plus d’un service public, mais d’un privilège réservé à ceux qui peuvent y accéder.

Ce dualisme est assumé. La médecine publique devient un outil de gestion de masse, où l’individu est traité comme un numéro dans une base de données. Les consultations sont chronométrées, les prescriptions automatisées. Loin d’être soigné, le patient est administré. Les maladies chroniques sont gérées comme des lignes comptables, dans une logique de rentabilité pour les laboratoires. Le patient n’est plus un sujet à écouter, mais une cible à traiter.

En parallèle, la promotion d’un modèle de santé numérique, fondé sur les applications, les objets connectés, et les carnets de vaccination digitalisés prépare une nouvelle phase : le contrôle intégral du parcours de soins. Ce modèle n’a plus rien d’humaniste. Il répond à une vision technocratique du vivant, où l’algorithme remplace le médecin, et où la médecine ne vise plus la guérison, mais la gestion permanente de la santé. Seuls ceux qui maîtrisent ce système pourront réellement vivre en bonne santé. Les autres seront assignés à la dépendance médicale.

Le cas des médecins sanctionnés pour avoir défendu une autre approche du soin est révélateur : la pression de Big Pharma sur les médecins n’est plus une hypothèse, mais une réalité tangible. Le modèle de santé qui se dessine est celui d’un contrôle total, où toute voix dissidente est réduite au silence. Pour retrouver une médecine humaine et indépendante, il faudra briser ce verrou industriel.